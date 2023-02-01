На «Госуслугах» с 1 февраля появилась авторизация по биометрии

На «Госуслугах» с 1 февраля появилась авторизация по биометрическим данным

На портале «Госуслуги» появилась возможность авторизации с помощью данных единой биометрической системы. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 февраля.

Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрическая аутентификация стала дополнительным способом к уже существующим на портале: вход через логин и пароль также будет работать.

Использовать биометрию для входа на Госуслуги смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование этого сервиса.

Сейчас пройти регистрацию в ЕБС можно только в отделениях банков. В будущем такая услуга появится в МФЦ, а также в специальном мобильном приложении для саморегистрации (для этого нужны будут загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем).

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации. Ограничивается перечень собираемой биометрии — он включает в себя лицо и голос гражданина, а также предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через портал «Госуслуги». Кроме того, запрещается использовать биометрию детей без согласия их родителей, а использовать данные допускается только в российских базах.