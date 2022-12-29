Президент России Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии у граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии у граждан страны. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации. Ограничивается перечень собираемой биометрии — он включает в себя лицо и голос гражданина, а также предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через портал «Госуслуги».

Кроме того, запрещается использовать биометрию детей без согласия их родителей, а использовать данные допускается только в российских базах.

Закон был принят в третьем чтении нижней палатой российского парламента 21 декабря, и через два дня — 23 декабря — закон одобрил Совет Федерации. Изначально с этой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал на широкий резонанс, который вызвал законопроект о биометрии.