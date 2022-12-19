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08:03, 19 декабря 2022Россия

Володин рассказал об ответственности за принудительный сбор биометрии

Володин заявил о работе над введением ответственности за принудительный сбор биометрии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал об изменениях в законопроект о защите биометрических данных россиян. По его словам, следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.

Парламентарий назвал недопустимыми утечки данных граждан, которые «различные коммерческие организации бесконтрольно собирают». Зачастую краденые данные используются злоумышленниками.

Володин указал на широкий резонанс, который вызвал законопроект о биометрии, и заявил, что на сегодняшний день законопроект существенно изменен, из документа исключены все неопределенности и двойные толкования, а также установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан.

Предлагается ввести запрет на хранение геномной информации и принуждение к сдаче биометрии, а также ограничить перечень биометрических данных — только лицо и голос. «Гражданину не смогут отказать в услугах — как коммерческих, так и государственных — если он не захотел предоставлять биометрию», — пояснил Володин.

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Также предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. Такие же действия могут совершать родители за своих детей, подчеркнул спикер Госдумы. При этом у граждан появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

Кроме того, предлагается запретить использование без согласия родителей биометрических данных детей. Использование и хранение биометрии должно быть допустимо только в базах данных, находящихся на территории России.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», — подчеркнул Володин.

Граждане смогут ознакомиться с новыми положениями документа после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, когда Госдума обсудит эти поправки, заключил спикер нижней палаты российского парламента.

Ранее автор законопроекта, депутат Антон Горелкин подчеркивал, что в соответствии с законопроектом не будет обязательной сдачи биометрии. «Более того, исключена любая дискриминация граждан, которые не хотят сдавать биометрию», — заявил он.

Из законопроекта следует, что сомнительные компании лишатся права хранить и собирать биометрические данные россиян. Также люди, наоборот, получат право отозвать свою биометрию из всех баз данных, сказано в публикации о законопроекте на сайте Госдумы.

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Марина Совина
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