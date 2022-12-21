Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии россиян

В Госдуме приняли закон о запрете принудительного сбора биометрии

Депутаты Госдумы приняли закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости.

Закон вводит запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации. Ограничивается перечень собираемой биометрии — он включает в себя лицо и голос гражданина, а также предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через портал «Госуслуги».

Кроме того, запрещается использовать биометрию детей без согласия их родителей, а использовать данные допускается только в российских базах.

Запрет на дискриминацию в отношении отказавшихся сдавать биометрию россиян предполагает, что такое решение не может ограничить оказание гражданину госуслуг или других работ. Отказаться от сдачи биометрии можно будет, подав заявление в письменной форме в отделении МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку данных через портал «Госуслуги».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за принудительный сбор и утечку биометрических данных россиян могут ввести уголовную и административную ответственность. Он назвал недопустимыми утечки данных граждан, которые «различные коммерческие организации бесконтрольно собирают» и подчеркнул, что краденную информацию зачастую используют злоумышленники.