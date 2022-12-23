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11:32, 23 декабря 2022Россия

Совфед одобрил закон о создании в России единой биометрической системы

Совет Федерации одобрил закон о создании единой биометрической системы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон о создании в России единой биометрической системы. Там будут размещены и обработаны биометрические персональные данные граждан, передает РИА Новости.

Согласно документу, государственная система «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» будет взаимодействовать с информационными системами аккредитованных госорганов, Центробанка и организаций, которые осуществляют аутентификацию на основе биометрических персональных данных.

Физические лица при выполнении всех требований смогут размещать личные данные в единой биометрической системе с помощью мобильного приложения.

21 декабря депутаты Государственной Думы приняли закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.

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Сергей Истомин
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