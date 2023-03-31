На курорте «Архыз» пройдет фестиваль «Окунись в весну»

Фестиваль «Окунись в весну» пройдет на курорте «Архыз»

Фестиваль «Окунись в весну» пройдет на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Участники спустятся со склона а лыжах или сноубордах, после чего им предстоит перепрыгнуть через бассейн. Заезды и прыжки через бассейн начнутся в 12:00.

Желающие принять участие должны иметь креативный костюм. Среди всех участников будут отобраны лучшие в четырех номинациях: самый креативный остюм, самый эффектный трюк, самый сухой участник и мисс «Вдохновение».

Победителям вручат подарки от парнеров фестиваля. Представители курорта также уточнили, что с 28 марта на регламентные работы в связи с завершением сезона закрыта канатная дорога «Млечный путь».

В прошлом году в фестивале приняли участие спортсмены из шести регионов России.