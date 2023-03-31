Жителей российского региона пригласили на фестиваль мяса

Жителей Калмыкии пригласили не фестиваль мяса «МаханФест»

Министерство экономики Калмыки пригласило жителей и гостей республики на гастрономический фестиваль калмыцкой кухни «МаханФест». Об этом сообщает «МК Калмыкия».

Мероприятие пройдет 22-23 апреля на территории эко-парка «Марко Поло» в районе Сити-Чесс. «Вы сможете попробовать и приготовить вкусное блюдо, купить сувенир, покататься на верблюдах, послушать концерт и занять интересными развлечениями своих детей: ковроткачество, рисование, декорирование войлока, изготовление кукол и многое другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «МаханФест» пройдет в рамках ежегодного фестиваля тюльпанов. В 2023 году он пройдет в десятый раз и станет одним из ярких событий.