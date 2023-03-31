Хасбик обвинил в лицемерии раскритиковавших его за жестокое обращение с кошкой

Хасбик обвинил в лицемерии пользователей, критиковавших его за жестокое обращение с кошкой

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, которого раскритиковали в сети после публикации видео, на котором он несколько раз ударил кошку, ответил на обвинения в жестоком обращении с животным. В сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он обратился к подписчикам и обвинил их в лицемерии.

«Те, кто делает насчет кошки и так далее напоминания. Я просто читаю ваши смс и смотрю ваши страницы, что у вас там происходит. Вы просто какие-то лицемеры», — написал Хасбик. Блогер также счел, что подписчики готовы «сожрать» его за любую провинность, хотя сами тоже допускают ошибки.

В другом ролике он заявил, что немного ругает кошку, когда она не слушается. Кроме того, Хасбик заверил, что кошка — его любимое животное.

Ролик, в котором блогер несколько раз ударил по голове и потаскал за уши животное, был опубликован в марте. «Пойдем на улицу, а если не выйдешь, то я тебя порву!» — сказал он в видео.

После этого под постами Хасбика пользователи оставили множество комментариев, в которых обвинили блогера в жестоком обращении с кошкой. «Нормальный человек никогда не поднимет руку на животное. Позор и стыд», «Из себя правильного строит, а сам издевается над бедным котом!», «Прикиньте, что он с ней делает в жизни, если он посчитал, что такое выложить норм?» — возмутились пользователи. Комментаторы также предложили блогеру отдать им животное. Кроме того, англоязычные и русскоязычные пользователи предложили «отменить» Хасбика.