Боец ВСУ назвал Артемовск «адом на земле» и заявил, что в удержании города нет смысла

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Артемовск (украинское название — Бахмут) «адом на земле» и заявил, что в удержании города нет смысла. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Pais.

Украинский 26-летний военный Геннадий, уволившийся с работы в технологической компании и добровольно вступивший в корпус территориальной обороны страны, отметил, что Артемовск «был полнейшим ужасом» еще три месяца назад. Кроме того, он назвал город «адом на земле» и самым опасным местом на планете.

Военный ВСУ подчеркнул, что не видит способа продолжать вести боевые действия в Артемовске с таким количеством потерь. «Я не думаю, что в этом есть смысл», — констатировал он. Геннадий уточнил, что в городе находится мирное население. По его словам, военные ВСУ знают, что некоторое жители поддерживают Москву и ждут прихода российских сил.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об уничтожении украинской армии с входящими в нее иностранными подразделениями в ходе боев за Артемовск. Как он утверждает, битва за город была спланирована еще прошлым летом, после взятия под контроль Попасной. «Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — заявил Пригожин.