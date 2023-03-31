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14:01, 31 марта 2023Бывший СССР

Боец ВСУ назвал Артемовск «адом на земле»

Боец ВСУ назвал Артемовск «адом на земле» и заявил, что в удержании города нет смысла

Фото: Libkos / AP

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Артемовск (украинское название — Бахмут) «адом на земле» и заявил, что в удержании города нет смысла. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Pais.

Украинский 26-летний военный Геннадий, уволившийся с работы в технологической компании и добровольно вступивший в корпус территориальной обороны страны, отметил, что Артемовск «был полнейшим ужасом» еще три месяца назад. Кроме того, он назвал город «адом на земле» и самым опасным местом на планете.

Военный ВСУ подчеркнул, что не видит способа продолжать вести боевые действия в Артемовске с таким количеством потерь. «Я не думаю, что в этом есть смысл», — констатировал он. Геннадий уточнил, что в городе находится мирное население. По его словам, военные ВСУ знают, что некоторое жители поддерживают Москву и ждут прихода российских сил.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об уничтожении украинской армии с входящими в нее иностранными подразделениями в ходе боев за Артемовск. Как он утверждает, битва за город была спланирована еще прошлым летом, после взятия под контроль Попасной. «Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — заявил Пригожин.

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Кристина Есикова
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