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18:38, 31 марта 2023Путешествия

Туристка проплакала весь отпуск из-за одной ошибки экипажа круизного лайнера

Экипаж круизного лайнера Royal Caribbean потерял багаж туристки и довел ее до слез

Фото: Ingo Wagner / DPA / Globallookpress.com

Сотрудники круизного лайнера Royal Caribbean довели до слез одну из пассажирок, отправившуюся в отпуск мечты с мужем. Об этом сообщает Current Affair.

Уточняется, что из-за ошибки членов экипажа австралийская пенсионерка Шерил Стачбери (Cheryl Stuchbery) провела отпуск без багажа и ходила в одной одежде 11 дней. Чемодан туристки был потерян на корабле, поэтому персонал ежедневно забирал единственный наряд Стачбери, чтобы постирать и высушить. Процесс занимал три часа, и женщина была вынуждена все это время сидеть в каюте.

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Отмечается, что супруг австралийки одолжил ей пару своих трусов, однако отпуск женщины, по ее словам, все равно был испорчен. Она часто плакала и была в подавленном состоянии. Чемодан нашли спустя день после завершения круиза — оказалось, что все это время багаж путешествовал на корабле и находился в лодке.

«Royal Caribbean приносит искренние извинения за потерю багажа мистера и миссис Стачбери. Во время круиза мистеру и миссис Стачбери была предоставлена ​​бесплатная экспресс-прачечная, кредит на борту для помощи в покупке предметов первой необходимости и бесплатные фирменные блюда», — отметили в компании.

Ранее жительница Австралии, летевшая из Лондона в Сидней, пожаловалась, что авиакомпания Qantas потеряла багаж с прахом ее матери. Женщина летела из Лондона в Сидней, и по прибытии ей не выдали чемодан — местонахождение сумки оставалось неизвестным на протяжении четырех дней.

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Зарина Дзагоева
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