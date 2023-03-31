Президент Белоруссии Лукашенко простил лесбиянок и назвал геев «последней мерзостью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простил лесбиянок и обвинил мужчин в недоработке. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии, в том числе в органах власти республики, присутствуют представители ЛГБТ, а их работа, по имеющимся у него данным, отличается качеством. «Дай Бог, негеям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям», — отметил Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что считает геев извращенцами и «последней мерзостью», а к лесбиянкам от носится с большей лояльностью. «Девчонок я как президент прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы недосмотрели. Значит, мы где-то недоработали в чем-то», — заявил он, добавив, что никакой пропаганды подобных «мерзких отношений» в обществе быть не должно.

В 2011 году Лукашенко заявлял, что не стал бы запрещать гей-парады, как это делают власти России. Он допустил их проведение на окраине города «на диво людям» и признался, что с удовольствием выслал бы геев в совхозы.