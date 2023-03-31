Школьник из Ленобласти обвинил одноклассника в надругательстве

78.ru: в Ленобласти школьник обвинил в надругательстве своего одноклассника

Школьник из Ленинградской области обвинил своего одноклассника в надругательстве. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, в полицию обратился отец пострадавшего мальчика. Мужчина узнал о произошедшем из школьного чата. В тот же день у подростка взяли необходимые для экспертизы анализы.

В свою очередь, мать обвиняемого школьника утверждает, что между мальчиками был конфликт. По мнению женщины, одноклассник ее сына мог заявить о надругательстве в отместку за драку, сообщает портал.

78.ru также стало известно, что пострадавший мальчик перешел в нынешнюю школу недавно. Кроме того, оба подростка живут в соседних домах. Сегодня с ними должен поговорить социальный педагог.

Ранее стало известно, что в Туве старшеклассники в течение 10 дней насиловали десятилетнего мальчика. При этом ни охрана, ни администрация учебного заведения не замечали происходящего. Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание, что в расследовании этого дела творится беспредел и охарактеризовал его как «дикость». Переживший насилие ребенок не получал ни должной медицинской, ни психологической помощи.