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15:19, 31 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении группы французских наемников ВСУ

РИА Новости: в Донбассе уничтожили группу французских наемников, воюющих на стороне ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

В Донбассе была уничтожена группа французских наемников, воюющих в составе иностранного легиона на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно РИА Новости от бойца 20-й армии Западного военного округа.

По словам российского военнослужащего, его подразделение столкнулось с наемниками из Франции около месяца назад. Части наемников удалось спастись, они убежали.

Российский боец уточнил, что в составе отряда с французами было несколько украинских военных. «Это был французский легион, большинство людей из этой группы были именно французы», — отметил он.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Артемовск (украинское название — Бахмут) с южных окраин обороняли в том числе иностранные наемники из Польши и Грузии.

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Алевтина Запольская
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