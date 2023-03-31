РИА Новости: в Донбассе уничтожили группу французских наемников, воюющих на стороне ВСУ

В Донбассе была уничтожена группа французских наемников, воюющих в составе иностранного легиона на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно РИА Новости от бойца 20-й армии Западного военного округа.

По словам российского военнослужащего, его подразделение столкнулось с наемниками из Франции около месяца назад. Части наемников удалось спастись, они убежали.

Российский боец уточнил, что в составе отряда с французами было несколько украинских военных. «Это был французский легион, большинство людей из этой группы были именно французы», — отметил он.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Артемовск (украинское название — Бахмут) с южных окраин обороняли в том числе иностранные наемники из Польши и Грузии.