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14:37, 31 марта 2023Путешествия

Президент африканской страны назвал ее бутиком и пригласил туда россиян

Президент Намибии Гейнгоб назвал страну бутиком и пригласил туда граждан России

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Намибии Хаге Гейнгоб назвал страну бутиком и пригласил туда граждан России. Об этом лидер государства рассказал в интервью агентству ТАСС.

Политик отметил, что африканская страна привлекает туристов чистым воздухом и национальными парками, за которыми хорошо следят. «И люди очень приветливые, — добавил он. — Да, есть проблемы, и мы их решим. Но вы будете под защитой».

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Более того, Гейнгоб добавил, что Намибия открыта для туризма и ведения бизнеса со всеми государствами. «В первую очередь к нам должны ехать российские туристы, — подчеркнул он. — Люди приветствуют вас с улыбкой. Мы небольшой народ, но мы сражались за Африку. С вашей помощью».

Ранее в феврале Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать прямые рейсы с рядом стран Африки и Азии. Сообщалось, что агентство начало выяснять, кто из перевозчиков готов начать полеты в Намибию, Непал, ЮАР, Эфиопию, Кению, Сенегал, Танзанию, Уганду и на Маврикий.

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Фариза Бацазова
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