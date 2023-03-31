Задержание ехавшего через всю Россию наркокурьера попало на видео

Наркокурьер вез из Подмосковья в ХМАО запрещенный груз на 12 млн руб, он задержан в Перми

Полицейские прервали криминальное турне 59-летнего жителя Ленинградской области, который вез из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) груз мефедрона стоимостью 12 миллионов рублей. МВД предоставило «Ленте.ру» оперативное видео задержания наркокурьера.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, выводящие из автомобиля мужчину. У него в багажнике найдены свертки с запрещенным веществом.

По данным МВД, наркокурьер забрал посылки с пятью килограммами мефедрона в Московской области и вез через всю страну для сбыта в северных регионах. Полицейские остановили его на трассе в пригороде Перми.

Задержанный признался, что работает наркокурьером с ноября 2022 года. Он занимался доставкой запрещенных веществ из Республики Беларусь на территорию России. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. По решению суда он отправлен под стражу. Следствие выясняет личности его сообщников.