Центробанк ОАЭ отзовет у МТС Банка лицензию на работу в стране

Центробанк ОАЭ решил отозвать лицензию у МТС Банка на работу в Абу-Даби

У российского МТС Банка будет отозвана лицензия на работу в Абу-Даби. Такое решение принял Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишет ТАСС.

Деятельность банка планируется свернуть в течение полугода со дня принятия решения. Впоследствии филиал будет закрыт.

Агентство отмечает, что перед объявлением об аннулировании лицензии регулятор рассмотрел все возможные варианты развития событий с учетом санкционных рисков. «В период ликвидации филиалу банка будет запрещено открывать новые счета и проводить транзакции за исключением погашения ранее взятых обязательств», — цитирует ЦБ ТАСС.

МТС Банк получил лицензию 1 января 2023 года, став первым за последние несколько лет иностранным банком, которому удалось пройти процедуру лицензирования в ОАЭ. Регулятор начал изучать ситуацию с банком после того, как тот в конце февраля попал под ограничения в рамках нового пакета санкций, введенных США и Великобританией в отношении России.

Накануне экосистема МТС объявила о глобальном ребрендинге — у бренда появилась новая архитектура, позиционирование, новый логотип. Обновление визуального стиля будет проходить постепенно. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет- сайты, вывески и оформление офисов и салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.