Детский омбудсмен в Туве подала в отставку

В Туве уполномоченный по правам ребенка Товуу подала в отставку

Уполномоченный по правам человека в Туве Сайзана Товуу подала в отставку, сообщили в пресс-службе администрации республики.

«Сегодня Владислав Ховалыг принял отставку от детского омбудсмена Тувы Сайзаны Товуу. По представлению Главы Тувы она была утверждена в этой должности Верховным Хуралом в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

В Едином Аппарате уполномоченных по правам человека уточнили, что омбудсмен сама написала соответствующее заявление. До своего назначения на должность она работала директором Института развития национальной школы Министерства образования Тувы и инспектором по тувинскому языку.

30 марта также стало известно, что в Туве старшеклассники в течение 10 дней насиловали десятилетнего мальчика. При этом ни охрана, ни администрация школы не заметили происходящего. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание, что в расследовании этого дела творится беспредел, и охарактеризовал его как «дикость». Он подчеркнул, что переживший насилие ребенок не получал ни должной медицинской, ни психологической помощи.