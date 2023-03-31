Продавец изощренно отомстил клиенту после неприятного телефонного разговора

Reddit: продавец заблокировал неприятного клиента, угрожавшего больше ничего не покупать

Пользователь Reddit с ником disappointed_shrew_9, работающий в магазине, рассказал, как изощренно отомстил клиенту после неприятного телефонного разговора. После того как покупатель пригрозил больше ничего не покупать у его компании, мужчина заблокировал его аккаунт.

По словам рассказчика, история произошла в январе 2022 года, когда из-за очередной волны COVID-19 очень многие сотрудники были на больничном. Тогда в магазине, где работает герой истории, осталось только два человека. Из-за нехватки сотрудников они решили заниматься только доставкой онлайн-заказов.

В один из таких дней рассказчику позвонил недовольный клиент. Накануне он сделал заказ и оплатил экспресс-доставку, но заметил, что товар еще не отправили. Продавец объяснил, что из-за коронавируса в магазине осталось только два сотрудника, и добавил, что они отправляют товары в порядке очереди, начиная с самых старых. Герой истории также заверил, что они с коллегой делают все возможное, чтобы доставлять товары как можно быстрее.

Покупатель в ответ на это заявил, что его заказ должен быть отправлен в тот же день, так как он оплатил экспресс-доставку. В противном случае клиент пригрозил, что больше ничего не купит в магазине рассказчика. Герой истории в ответ на это засмеялся и повесил трубку.

Затем автор поста решил отомстить покупателю, которого счел неприятным, и специально обработал его заказ на следующий день, хотя дошел до него еще в день разговора. Он также заблокировал аккаунт пользователя за то, что он пообещал больше ничего не заказывать в их магазине. Кроме того, впоследствии, обнаружив, что мужчина завел другой аккаунт, он снова заблокировал профиль клиента и отменил его заказ. «Чтобы помочь вам сдержать обещание», — подписал он к сообщению о возврате средств на карту.

Комментаторы под историей вспомнили свои истории о неприятных клиентах. «Я работаю в розничной торговле и уже сбился со счета, сколько раз слышал фразу: "Я больше никогда ничего не куплю у вас". Пожалуйста, сделайте мне одолжение, чтобы мне больше никогда не пришлось иметь с вами дело!» — отметил один из пользователей. «Я сказал парню, который заявил мне подобное, что он может делать все, что он хочет», — добавил другой. Некоторые также пошутили, что неприятных клиентов, которые грозятся больше не пользоваться услугами компании, стоит благодарить за их решение.