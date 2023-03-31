Рассел Кроу рассказал о гибели сбитого грузовиком питомца

Новозеландский актер Рассел Кроу сообщил о трагической гибели своего питомца

Новозеландский актер Рассел Кроу сообщил о трагической гибели своего питомца, 16-месячного щенка по кличке Луи. Об этом сообщает Page Six.

Кроу поделился фотографией с питомцем в социальных сетях. «Это Луи Папийон (Louis the Papillion). 16 месяцев. Крошечный, дерзкий, смелый. Он покорил мое сердце», — написал актер.

Он рассказал, что его питомец был сбит грузовиком. «Мы пытались отвезти его к ветеринару, но он умер у меня на руках, когда я говорил ему, как сильно мы его любим», — добавил Кроу.

В посте также отмечается, что несчастный случай произошел ровно через два года после того, как Кроу потерял своего отца.

Ранее Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор». Он сообщил, что обсудил будущий проект с режиссером Ридли Скоттом. «Так что я примерно представляю, как он формирует новую историю», — сказал актер. Сам Кроу принимать участие в сиквеле не планирует.