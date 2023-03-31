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09:32, 31 марта 2023Культура

Перенесший ряд операций Авраам Руссо снова попал в больницу

Перенесший шунтирование певец Авраам Руссо снова оказался в больнице

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Перенесший ряд операций российский эстрадный певец Авраам Руссо снова оказался в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Руссо, он находится в столичной клинике на обследовании после шунтирования вены, которое ему сделали год назад. «Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии», — вспоминает артист.

Медики сообщили, что прооперированная вена функционирует, и воспаление ушло, несмотря на неблагоприятные прогнозы хирурга.

«Врачи говорят, что это чудо. Кстати, это не первое такое врачебное чудо в моей жизни. Ранее мне делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил», — рассказал Руссо. Издание отмечает, что певец уже много лет борется с последствиями покушения на его жизнь в 2006 году.

По данным следствия, в 2006 году бывший владелец Черкизовского рынка, коммерсант Тельман Исмаилов решил убить Авраама Руссо из-за того, что тот отказался от его личного покровительства. В августе того же года исполнитель покушения Александр Демкин не менее шести раз выстрелил в Руссо и охранника. Певец получил четыре ранения левого бедра, но ему оказали своевременную помощь.

Марина Совина
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