Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности

РСТ: российский туроператор «Солвекс» объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Солвекс», являющийся одним из старейших в России, объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью вернуть долги клиентам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Гендиректор компании Димитр Цонев отметил, что в сложившейся международной обстановке «Солвекс» не мог продолжать деятельность.

Он отметил, что за годы пандемии коронавируса компания смогла вернуть более пяти миллионов рублей задолженности по турам, которые так и не состоялись.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 миллиона рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тысяч рублей по Греции, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис"», — заключил Цонев.

По его словам, Минэкономразвития не стало обеспечивать субсидии и отсрочки выплат за сорванные туры, из-за чего продолжать туроператорскую работу стало нецелесообразно.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса о прекращении работы объявил туроператор «Ника», считавшийся одним из старейших в России. Компания занималась организацией круизов в том числе в странах Европы, Африки и Америки, а также сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока.