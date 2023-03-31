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14:03, 31 марта 2023Мир

Премьер Испании призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Премьер-министр Испании Санчес призвал лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Фото: Mikhail Tereshchenko / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином призвал его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает ТАСС.

Глава испанского правительства заявил, что китайский лидер должен узнать из первых рук о плане Киева по достижению мира. «Я настаивал на важности того, чтобы Украина (...) решала в отношении того, что на нее влияет», — высказался он. Министр добавил, что Мадрид поддержал формулу мира, которую предложил Зеленский.

Ранее постоянный представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского возможен. Дипломат отметил, что представители китайского МИД постоянно поддерживают контакт с украинскими коллегами.

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Виктория Кондратьева
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