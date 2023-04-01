При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области выросло до 11 человек

В ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Новосибирской области пострадали 11 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«В Ордынскую ЦРБ доставлены еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих — они в состоянии средней степени тяжести», — передает о росте числа пострадавших пресс-служба ведомства.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших, трое из которых были госпитализированы. В настоящее время врачи уже выписывают двоих пострадавших, в том числе ребенка.

РИА Новости сообщило о столкновении двух транспортных средств утром 1 апреля. Авария произошла примерно в 11:00 (07:00 по московскому времени) на 87-м километре трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Водитель легкового автомобиля погиб. По предварительным данным властей региона, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу.