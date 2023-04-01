Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 1 апреля 2023Россия

При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области выросло до 11 человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Новосибирской области пострадали 11 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«В Ордынскую ЦРБ доставлены еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих — они в состоянии средней степени тяжести», — передает о росте числа пострадавших пресс-служба ведомства.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших, трое из которых были госпитализированы. В настоящее время врачи уже выписывают двоих пострадавших, в том числе ребенка.

РИА Новости сообщило о столкновении двух транспортных средств утром 1 апреля. Авария произошла примерно в 11:00 (07:00 по московскому времени) на 87-м километре трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Водитель легкового автомобиля погиб. По предварительным данным властей региона, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
В Москве женщина оказалась в больнице после похода в аптеку
При столкновении автобуса и автомобиля под Новосибирском пострадали 11 человек
В МИД России обвинили Париж в спекуляции из-за резолюции о голодоморе
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
Сын бывшего канцлера Германии выступил с идеей мирной инициативы по Украине
В РПЦ отреагировали на уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры
Сергей Лазарев высказался о вероятности отъезда из России
Лидер группы «Ногу свело!» Покровский отреагировал на статус иноагента
В России за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.