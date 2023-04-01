Правительство выделит миллиарды рублей на развитие электротранспорта

Правительство выделит 85,6 миллиарда рублей на развитие электротранспорта в 10 регионах

В 2023-2025 годах 10 регионов России получат 86,5 миллиарда рублей на развитие городского электротранспорта, а также на проекты, связанные с «освещением и благоустройством прилегающих территорий». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Субсидии в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области — их транспортная инфраструктура особенно нуждается в обновлении.

«Средства субсидии будут использованы для реконструкции 620 километров трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций», — сказано в сообщении.

В феврале стало известно о том, что власти России собрались в девять раз увеличить производство электромобилей. На сайте кабмина сообщили, что за 2023 год в стране планируется произвести 18 тысяч таких авто.