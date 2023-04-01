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10:35, 1 апреля 2023Интернет и СМИ

В Германии указали на двойные стандарты в оценке конфликтов в Ираке и на Украине

Der Freitag: Запад прибег к двойным стандартам, оценивая конфликты в Ираке и на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Страны Запада прибегли к двойным стандартам, оценивая конфликт на Украине — в отношении США, в отличие от России, не применялись санкции во время войны в Ираке. Об этом пишет газета из Германии Der Freitag.

Автор статьи уверен, что мировой гегемонии США вскоре может прийти конец, так как южные страны теряют доверие к Западу.

Во время пребывания американских войск в Ираке, вплоть до 2011 года, погибли более одного миллиона мирных граждан. Действия Соединенных Штатов тогда осудили многие, но Международный уголовный суд (МУС) не собирал доказательств военных преступлений США, а в отношении страны не применялись санкции, указали в Der Freitag. При этом Запад резко осуждает действия России на Украине.

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Автор отметил, что после начала специальной военной операции России на Украине действия Москвы осудили 140 стран, но лишь 40 ввели антироссийские санкции. Ряд влиятельных государств, таких как Китай, Индия, ЮАР и Турция, выступают за скорейшее заключение мирного договора, даже притом что Киев не сможет вернуть потерянные территории.

Ранее китайское издание Global Times написало, что США используют доллар как инструмент принуждения, тем самым способствуя потере своего господства в мире.

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Алевтина Запольская
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