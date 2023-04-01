Орбана назвали самым популярным политиком в Венгрии

Орбан оказался самым популярным политиком в Венгрии из-за миролюбивой позиции по Украине

Большинство граждан Венгрии одобряет деятельность премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный «Центром фундаментальных прав».

Как уточнили специалисты, он имеет большую популярность среди избирателей, чем его соперники из лагеря политической оппозиции. «Орбан пользуется поддержкой 58 процентов избирателей, в то время как его соперник на прошлогодних выборах Петер Марки-Зай может рассчитывать на поддержку лишь 18 процентов», — называются цифры в отчете.

При этом Орбан оказался самым популярным политиком во всех социальных группах. По мнению социологов, любовь населения к главе правительства в основном объясняется его миролюбивой позицией в отношении украинского конфликта.

Ранее премьер Венгрии поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. По его словам, украинская сторона не сможет победить в военном конфликте, время на стороне России.