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14:34, 1 апреля 2023Россия

В российском городе третьеклассник принес в школу гранату

В Омске третьеклассник принес на школьный урок гранату

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Омске ученик третьего класса пришел в школу с гранатой и достал ее на одном из уроков. О произошедшем в российском городе инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

9-летний ученик принес боеприпас в гимназию 6 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Мальчик пронес гранату в рюкзаке, а затем на одном из уроков достал ее, чтобы похвастаться перед одноклассником. Тот сделал фото предмета и отправил матери, что впоследствии вызвало сильное беспокойство в родительском чате. В результате пришедшие в учебное заведение саперы и полицейские вынесли опасный предмет из школы.

Автор сообщения отметил, что на ребенка часто жаловались учителя и родители из-за его конфликтного поведения — он отвлекал одноклассников и дрался с ними, а также срывал уроки. Месяц назад школьника по требованию родителей перевели в параллельный класс, однако это на поведение мальчика не повлияло.

В марте стало известно о том, что в городе Дзержинске в Нижегородской области шестиклассник принес в школу пневматический пистолет и подбросил его однокласснику в рюкзак. В результате обнаруживший предмет ученик сообщил о случившемся классной руководительнице, которая вызвала в школу сотрудников правоохранительных органов.

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Полина Кислицына
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