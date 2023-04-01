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00:21, 1 апреля 2023Среда обитания

В России стали точнее определять стоимость строительства

Десять российских регионов перешли на новый метод определения стоимости строительства

Фото: Mark Potterton / Unsplash

С апреля в России начали точнее определять стоимость строительства: десять регионов с этого месяца переходят на определение стоимости ресурсно-индексным методом. Ранее использовался базисно-индексный метод, уточняет «Российская газета».

В первую очередь это касается строек, которые осуществляются за счет бюджетных средств. Как отмечали в Главгосэкспертизе, использование нового метода должно уменьшить количество сорванных контрактов и сократить объемы незавершенного строительства.

Этот метод уже используется в семи регионах, а в ближайшее время к ним присоединятся Республики Татарстан, Карелия, Крым, Алтайский и Краснодарский края, Архангельская, Сахалинская, Иркутская, Кировская и Новгородская области. «До конца года мы составляем "светофор" — мониторинг по готовности субъектов по переходу на ресурсно-индексный метод — по которому мы будем контролировать готовность субъектов для перехода», — рассказывал замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

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Платон Щукин
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