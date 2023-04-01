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08:03, 1 апреля 2023Россия

В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: переломный момент на Украине наступит в 2023 году
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что конфликт на Украине завершится полной потерей власти Киева. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что победа России в конфликте с Украиной предопределена. Он спрогнозировал, что переломный момент в ситуации наступит в этом, 2023 году.

«Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — отметил парламентарий.

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Марина Совина
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