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03:59, 1 апреля 2023Мир

В Токио заявили об угрозе нехватки электроэнергии летом 2023 года

Kyodo: Токио летом 2023 года может столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии

Фото: Reuters

Токио в условиях жаркого лета 2023 года может опять столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии, пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительственные оценки.

По данным издания, столицу Японии ждет напряженная ситуация с точки зрения спроса и предложения на электроэнергию, а в случае аномальной жары прогнозируется ее нехватка. Специалисты уточнили, что энергокомпаниям Японии приходится удерживать коэффициент резервирования, демонстрирующий степень запаса предложения по отношению к спросу, на уровне 3 процентов.

Данный показатель у компании Tokyo Electric Power, обслуживающей столицу, может упасть до критической отметки. Агентство заявило, что тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые тепловые электростанции.

В июле сообщалось, что японская компания Nippon Steel Corp. приобрела груз сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену — речь идет о примерном эквиваленте 1400 долларов за тысячу кубометров.

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Марина Совина
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