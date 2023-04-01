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07:51, 1 апреля 2023Россия

Запасы крымских водохранилищ выросли почти на восемь миллионов кубометров

Запасы водохранилищ Крыма в марте выросли почти на восемь миллионов кубометров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запасы водохранилищ Крыма выросли почти на восемь миллионов кубометров, сообщили в региональном Гидрометцентре, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, водохранилища естественного стока в теплом и сухом марте накопили много воды, общий объем составил почти 180 миллионов кубометров. «К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,28 миллиона кубометров, что на 7,79 миллиона кубометров больше, чем месяц назад», — говорится в сообщении.

При этом годом ранее, к апрелю 2022 года, воды в водохранилищах было еще больше — 195 миллионов кубометров.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что власти республики рассматривают возможность строительства нового водохранилища для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением.

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Марина Совина
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