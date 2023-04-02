Момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга попал на видео

«112» опубликовал кадры взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге

Telegram-канал «112» публикует кадры, на которых запечатлен момент взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, взрыв прогремел в заведении, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

Утверждается, что 16 посетителей пострадали. Только один человек погиб: некоторые источники утверждают, что это был сам Татарский.

По данным собеседника РИА Новости, в кафе могло сработать взрывное устройство, принесенное одним из посетителей. Предполагается, что бомбу в кафе пронесла девушка. На месте работают оперативные службы.