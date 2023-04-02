Тушинский районный суд приостановил работу англо-американской школы в Москве

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы в столице из-за нарушений требований ведения общеобразовательной деятельности. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что деятельность школы приостановлена на 90 суток.

В прокуратуре сочли, что школа осуществляла деятельность «с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)». Средни нарушений, перечисленных надзорным ведомством, допуск педагогических работников без соответствующих документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации к осуществлению образовательной деятельности.

Англо-американская школа Москвы основана в 1949 году. Школа предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста (четыре года) до 12 класса. В ней обучаются около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов. Обучение в школе является платное.