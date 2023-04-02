Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 2 апреля 2023Силовые структуры

Суд приостановил работу англо-американской школы в Москве

Тушинский районный суд приостановил работу англо-американской школы в Москве

Фото: M. Monk / Unsplash

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы в столице из-за нарушений требований ведения общеобразовательной деятельности. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что деятельность школы приостановлена на 90 суток.

В прокуратуре сочли, что школа осуществляла деятельность «с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)». Средни нарушений, перечисленных надзорным ведомством, допуск педагогических работников без соответствующих документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации к осуществлению образовательной деятельности.

Англо-американская школа Москвы основана в 1949 году. Школа предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста (четыре года) до 12 класса. В ней обучаются около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов. Обучение в школе является платное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме прокомментировали желание Украины переименовать Севастополь
Минобороны рассказало об 11 сбитых украинских беспилотниках
В Минобороны оценили ситуацию на южно-донецком и запорожском направлениях
Появились подробности массовой драки российских футболистов
Назван помогающий быстрее уснуть фрукт
В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении
Суд приостановил работу англо-американской школы в Москве
ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении
Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении
Стали известны подробности гибели ребенка в московском бассейне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.