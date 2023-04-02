Названо условие восстановления экономики Германии

Hamshahri: экономика ФРГ продолжит рушиться, пока страна не покинет украинский конфликт

Германия совершила серьезную ошибку, встав в авангард антироссийских санкций и фактически втянув себя в украинский конфликт. Об этом сообщает Hamshahri.

По словам автора статьи, ситуация в ФРГ не изменится, пока страна не изменит свой внешнеполитический курс.

Отмечается, что, начав вводить санкции против России, немецкие власти обрекли страну на падение уровня жизни, из-за чего в ФРГ начались крупные забастовки, которые «заморозили» нормальное течение жизни и развитие экономики.

По данным издания, еще до начала конфликта на Украине ФРГ серьезно зависела от поставок газа из России. Отмечается, что в настоящее время Берлин столкнулся с резким ростом цен на энергоносители и большой инфляцией. Автор материала подчеркнул, что из-за этого Германия оказалась в порочном кругу, где очередные антироссийские санкции лишь разгоняют инфляцию в стране.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер допустил, что отношения ФРГ и России в сфере экономике возможно возобновить. Он заявил, что энергетическая политика предполагает сохранение открытых вариантов.