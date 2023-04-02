Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:58, 2 апреля 2023Интернет и СМИ

Названо условие восстановления экономики Германии

Hamshahri: экономика ФРГ продолжит рушиться, пока страна не покинет украинский конфликт
СюжетСанкции против России:

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Германия совершила серьезную ошибку, встав в авангард антироссийских санкций и фактически втянув себя в украинский конфликт. Об этом сообщает Hamshahri.

По словам автора статьи, ситуация в ФРГ не изменится, пока страна не изменит свой внешнеполитический курс.

Отмечается, что, начав вводить санкции против России, немецкие власти обрекли страну на падение уровня жизни, из-за чего в ФРГ начались крупные забастовки, которые «заморозили» нормальное течение жизни и развитие экономики.

По данным издания, еще до начала конфликта на Украине ФРГ серьезно зависела от поставок газа из России. Отмечается, что в настоящее время Берлин столкнулся с резким ростом цен на энергоносители и большой инфляцией. Автор материала подчеркнул, что из-за этого Германия оказалась в порочном кругу, где очередные антироссийские санкции лишь разгоняют инфляцию в стране.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер допустил, что отношения ФРГ и России в сфере экономике возможно возобновить. Он заявил, что энергетическая политика предполагает сохранение открытых вариантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
Рита Ора поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов
Риелтор назвал варианты покупки недорогого жилья в Москве
В Великобритании закрылись более тысячи пабов из-за кризиса в 2022 году
Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Победивший Дацика американский боксер попросил российское гражданство
Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры госпитализировали
Названо условие восстановления экономики Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.