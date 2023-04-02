Клиентка напугала мастера наращенными с помощью суперклея ресницами

Мастер Далила Сарабия помогла клиентке удалить ресницы, наращенные с помощью суперклея

Бьюти-блогерша Далила Сарабия осталась напугана клиенткой, которая пришла на сеанс с наращенными с помощью суперклея ресницами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Сарабия рассказала, что к ней обратилась женщина с просьбой о помощи. Она нашла в соцсетях мастера, после сеанса у которого ее ресницы стали жесткими, когда она их намочила. По словам автора видео, во время удаления волосков с век данной посетительницы с использованием специального средства она почувствовала запах суперклея. «Пары были очень сильными», — заявила инфлюэнсерша.

Специалистка помогла клиентке, однако отметила, что на работу у нее ушло 45 минут. «Я никогда раньше не видела ничего подобного», — заявила девушка, добавив, что у женщины также были самые длинные ресницы, которые ей встречались, — 25 миллиметров.

Ранее в марте окулист из Торонто, Канада, Алекса Хехт показала страшные последствия наращивания ресниц. В начале видео врач продемонстрировала зрителям снимок пациентки. На размещенном кадре видно, что ресницы женщины покрылись коркой из-за бактерий и клещей.