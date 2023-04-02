В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине

Крымский политик Константинов предложил взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине

Россия должна взыскать с США, Великобритании и стран Евросоюза средства, которые покроют понесенный ею ущерб из-за конфликта на Украине. С таким предложением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По мнению политика, предъявить какие-либо претензии украинским властям после окончания конфликта российская сторона не сможет, поскольку «не будет ни целостной Украины, ни ее полноправного преемника». В связи с этим выплаты необходимо требовать именно с западных стран, считает Константинов.

«Они должны взять на себя ответственность за компенсацию всех убытков и издержек, которые понес Крым и понесет Россия в результате спецоперации», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что нельзя допустить повторения ситуации, которая сложилась после окончания Второй мировой войны: тогда СССР понес огромные потери, но получил минимальные контрибуции. Как отметил Константинов, Германия, Румыния и другие страны «по-хорошему до сих пор должны были бы их выплачивать».