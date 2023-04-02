Чудом выживший в авиакатастрофе пилот снял последствия крушения на видео

В Австралии пилот с инструктором чудом выжили после крушения самолета

Пилот-ученик, выживший при крушении самолета в Австралии, снял последствия авиакатастрофы на видео. Ролик и подробности опубликовал Daily Mail.

27-летний Джейк Эльвен (Jake Elven) вместе с инструктором совершал второй учебный вылет на юго-западе от Сиднея. Прямо во время полета у лайнера отказал двигатель — воздушное судно начало стремительно терять высоту и врезалось в дерево. После удара мужчина на какое-то время потерял сознание, однако позже смог самостоятельно выбраться из покореженной и перевернутой кабины воздушного судна и снять видео.

«Просто чудо, что я смог выжить. Это был мой второй полет и я еще легко отделался!» — пошутил Эльвен. На кадрах мужчина показал обломки самолета, а также несколько небольших ран на теле. Он отметил, что инструктора с места крушения забрала жена, а ему пришлось добираться полтора часа в больницу самостоятельно. По словам мужчины, в медучреждении поначалу никто не поверил, что он смог выжить, — его даже хотели направить к психиатру.

Тем не менее австралиец получил медицинскую помощь — оказалось, что он сломал ногу. Эльвен заявил, что обязательно вернется к полетам после выздоровления. Также он планирует приобрести частный самолет.