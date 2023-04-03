Столтенберг заявил о передаче Украине вооружения на 65 миллиардов евро

Страны НАТО передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.

Столтенберг также заявил, что НАТО пока не зафиксировала изменения конфигурации ядерных сил России, которые требовали бы ответа.

В конце марта сообщалось о планах США объявить о новом пакете помощи Украине. Отмечалось, что соответствующее заявление будет сделано в понедельник, 3 апреля. Объем поддержки составит 2,6 миллиарда долларов. В поставки помощи войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины.