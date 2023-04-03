Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 3 апреля 2023Мир

Страны НАТО передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро

Столтенберг заявил о передаче Украине вооружения на 65 миллиардов евро

Фото: Alex Babenko / Reuters

Страны НАТО передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.

Столтенберг также заявил, что НАТО пока не зафиксировала изменения конфигурации ядерных сил России, которые требовали бы ответа.

В конце марта сообщалось о планах США объявить о новом пакете помощи Украине. Отмечалось, что соответствующее заявление будет сделано в понедельник, 3 апреля. Объем поддержки составит 2,6 миллиарда долларов. В поставки помощи войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Самбурская раскрыла сложности своей диеты со словами «даже заплакала»
Появились подробности об упавшем под Волгоградом легкомоторном самолете
Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице и попала на видео
Пушилин рассказал о крайне сложной ситуации для ВСУ на авдеевском направлении
Цены на российскую нефть упали до минимума
В Артемовске ликвидировали командира украинского батальона имени Шейха Мансура
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
Легионер клуба РПЛ получил 2,5 года тюрьмы из-за смертельного ДТП
Психолог рассказала о противопоказаниях парам для партнерских родов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.