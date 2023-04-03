Средний лимит россиян по кредитным картам достиг рекорда

«Скоринг бюро»: средний лимит по кредиткам россиян вырос до рекордных 92,03 тысячи рублей

В феврале средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордных 92,03 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании «Скоринг бюро».

В исследовании указано, что этот показатель подскочил на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в феврале 2023 года банками было выдано 1,4 миллиона кредитных карт, что оказалось меньше на 9,7 процента в годовом выражении. Сумма выдач также снизилась на 1,9 процента, до 129,4 миллиарда рублей.

Портфель кредитных карт по итогам месяца достиг 1,8 триллиона рублей, что на 36,6 процента превышает показатель февраля прошлого года. В «Скоринг бюро» уточнили, что наибольшим спросом кредитки пользовались в Москве. В столице лимит по картам, выданным в феврале, составил 10,7 миллиарда рублей. В пятерке регионов-лидеров по кредитному лимиту оказались также Московская область (6,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (4,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (3,5 миллиарда рублей) и Тюменская область (3,3 миллиарда рублей).

Эксперты также отметили, что в феврале было зафиксировано снижение уровня «плохой» просроченной задолженности (возврат которой сильно задерживается или маловероятен) по кредитным картам. За год этот показатель упал на 0,51 процентного пункта до 5,57 процента.

Ранее в Центробанке назвали долю россиян, у которых есть долги. По оценкам регулятора, обязательства имеются у 23,1 процента домохозяйств. Больше всего (10,5 процента) — по потребительским кредитам и кредитным картам (6,4 процента), далее идут обязательства по кредитам на покупку жилья (5,3 процента) и автокредитам (4 процента).