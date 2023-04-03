Сообщение о мобилизации россиян одной национальности в Крыму опровергли

Сообщение о мобилизации одной национальности в Крыму опроверг врио военного комиссара

Глава правления правозащитной организации «КрымSOS» (признана в России нежелательной) Алексей Тильненко 29 марта в эфире канала «FreeДом» заявил, что во время мобилизации в России повестки на территории Крыма выдавали преимущественно крымским татарам. Эту информацию в сентябре 2022 года опроверг врио военного комиссара Крыма Евгений Кутузов.

«(...) Непропорционально большое количество повесток в рамках мобилизации, проводимой Россией на территории Крыма, выдавали именно крымским татарам, несмотря на то, что, например, этнический состав этих населенных пунктов не предполагал такого результата, скажем», — отметил Тильненко. На сайте «КрымSOS» в публикации на основе цитат Тильненко утверждают, что «в некоторых населенных пунктах примерно 90 процентов повесток получили именно крымские татары».

Такие же данные в сентябре 2022 приводил «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация). «В отдельных населенных пунктах и регионах численность мобилизуемых крымских татар составляет до 80-90 процентов от количества лиц, внесенных в списки», — процитировало его заявление украинское издание «Инфонавигатор».

Тогда информацию о повестках для крымских татар опроверг врио военного комиссара Крыма Евгений Кутузов. Его цитату привел «КП — Крым». «Вся информация касательно призыва в Крыму граждан только одной национальности ложная и вбрасывается Украиной. Призыв в рамках частичной мобилизации проходит согласно воинско-учетным специальностям, которые требуются в войсках. Национальный состав призывников, получивших повестки, в пропорции примерно такой же, как и состав населения полуострова», — сказано в заявлении военного комиссара.

Депутат Ялтинского городского совета Альберт Куршутов тогда также назвал эти данные недостоверными и рассказал о ходе мобилизации в регионе. «Понятно, что все что разгоняется с "той стороны", — это просто фейк, чтобы внести смуту и нарушить баланс межнациональных отношений внутри республики. Что касается мобилизованных — абсолютно все национальности, проживающие в Крыму, а их больше 150, призываются абсолютно одинаково. Никогда мобилизации по национальному признаку не было и быть не может», — объяснил Куршутов в разговоре с «РИА Новости — Крым».

Российские СМИ не заинтересовало свежее заявление Алексея Тильненко о мобилизации в Крыму. В соцсетях сведения также не получили широкого распространения, а запись эфира с главой «КрымSOS» собрала чуть больше тысячи просмотров.