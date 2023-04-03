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08:50, 3 апреля 2023Экономика

Россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до минимума за 10 лет

РБК: объем сбережений россиян на «долгих» вкладах упал до минимальных за 10 лет ₽7,92 трлн

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На начало 2023 года россияне хранили на долгосрочных вкладах около 7,92 триллиона рублей, что стало минимумом за последние 10 лет. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные Центробанка.

За прошлый год объем сбережений граждан на депозитах сроком от одного года сократился на 30,4 процента, до 3,45 триллиона рублей. Большее падение зафиксировано в валютных вкладах — по итогам 2022 года в рублевом выражении они уменьшились на 62,4 процента, до 1,18 триллиона рублей. Длинные вклады в российской валюте просели на 24,3 процента, до 6,74 триллиона рублей. С начала пандемии доля долгосрочных депозитов в розничных пассивах банков сократилась в два раза, до 21,6 процента на 1 января текущего года.

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На такие настроения вкладчиков повлияли внешние условия, в первую очередь, нестабильность экономической ситуации, объясняет независимый эксперт Ольга Ульянова. «В целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям», — уточнила она. Помимо психологического фактора, эксперты также отметили, что сжатие сегмента произошло за счет изменения продуктовой линейки кредитных организаций в 2022 году — ставки по краткосрочным рублевым вкладам стали привлекательнее, чем по долгосрочным.

Ранее Forbes сообщал, что около восьми процентов своих ежемесячных доходов россияне в последнее время переводят за границу. По оценкам экспертов, средства переводили за рубеж из опасений новых валютных ограничений и эмиграции. В общей сложности за 2022 год граждане вывели за границу четыре триллиона рублей, что стало максимумом за всю историю статистики ЦБ.

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Мария Грушко
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