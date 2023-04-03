Китай впервые за 59 лет изменил позицию по Курилам в пользу России

Kyodo: Китай впервые за 59 лет поменял позицию по принадлежности Курил в пользу России

Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo со ссылкой на источники в КНР.

59 лет назад бывший председатель КНР Мао Цзэдун выражал поддержку Японии по проблеме принадлежности Курил, но с тех пор Китай не поднимал эту тему. Однако, по данным Kyodo, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон».

Агентство предполагает, что это указывает на изменение китайской позиции в пользу Москвы. По мнению авторов Kyodo, изменение позиции Китая «укрепит уверенность России и еще больше затруднит переговоры» о мирном договоре с Японией.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры по подписанию мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность России Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.