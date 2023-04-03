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09:22, 3 апреля 2023Россия

В СПЧ увидели экстремизм в скандале со строительством мечети в Москве

Член СПЧ Кабанов увидел экстремизм в скандале со строительством мечети в Москве

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В скандале со строительством мечети у Святого озера в Москве есть признаки экстремизма. Его проявления увидел член совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов, написавший об этом в своем Telegram-канале.

Кабанов сообщил, что ему стало известно об угрозах, поступающих противникам строительства мечети у озера, которое ряд православных активистов считают священным.

«Мы не позволим никаким экстремистам сеять на нашей земле даже малейшие проявления русофобии. Будем добиваться жесткого наказания для них. Подобные заявления по всем признакам являются экстремистскими, разжигающими межнациональную рознь, это готовый состав», — отметил правозащитник.

Член СПЧ удивился, что правоохранительные органы еще никак не отреагировали на сообщения об угрозах и добавил, что особое внимание ситуации стоит уделить в контексте продолжающейся спецоперации.

Слухи о строительстве в районе Косино-Ухтомский мечети на 60 тысяч человек начали распространяться в сети в феврале. При этом местные власти строительство этого объекта не подтвердили и сообщили, что стройка в районе относится к возведению транспортно-пересадочного узла. Мусульманская община Москвы также не в курсе строительства огромной мечети. При этом православные активисты устраивают в Косино-Ухтомском протестные молебны и собирают подписи против возведения объекта.

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Марк Леонов
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