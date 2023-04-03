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21:24, 3 апреля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил об уничтожении воевавших на стороне ВСУ наемников

Рогов: на запорожском направлении уничтожены десятки наемников, воевавших на стороне ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российским артиллеристам удалось уничтожить базу иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на запорожском направлении. По его словам, для этого были использованы управляемые снаряды, сообщает ТАСС.

«Отработали наши артиллеристы с использованием управляемых снарядов "Краснополь" и уничтожили базу иностранных наемников на запорожском направлении», — заявил он.

Рогов уточнил, что точное количество ликвидированных наемников еще не подсчитано, но речь идет о десятках военных.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что основу украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих на линии боевого соприкосновения в Донбассе, составляют иностранные наемники. Он уточнил, что среди иностранных специалистов в рядах украинских диверсантов «есть как наемники, так и кадровые военнослужащие».

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Марина Совина
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