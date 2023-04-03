Рогов сообщил об уничтожении воевавших на стороне ВСУ наемников

Рогов: на запорожском направлении уничтожены десятки наемников, воевавших на стороне ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российским артиллеристам удалось уничтожить базу иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на запорожском направлении. По его словам, для этого были использованы управляемые снаряды, сообщает ТАСС.

«Отработали наши артиллеристы с использованием управляемых снарядов "Краснополь" и уничтожили базу иностранных наемников на запорожском направлении», — заявил он.

Рогов уточнил, что точное количество ликвидированных наемников еще не подсчитано, но речь идет о десятках военных.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что основу украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих на линии боевого соприкосновения в Донбассе, составляют иностранные наемники. Он уточнил, что среди иностранных специалистов в рядах украинских диверсантов «есть как наемники, так и кадровые военнослужащие».