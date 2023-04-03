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22:00, 3 апреля 2023Забота о себе

Семейный адвокат назвала самую грустную часть развода

Адвокат Во: самая грустная часть бракоразводного процесса связана с судьбой детей

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Семейный адвокат Мали Во назвала самую грустную часть бракоразводного процесса. Ее колонку опубликовало издание The Guardian.

По словам Мали Во, самой грустной частью в ведении дел о разводе она считает решение вопросов, связанных с судьбой детей. «Тут препирательства становятся масштабнее, страшнее: насилие в семье, обвинения в абьюзе, кто-то хочет уехать с ребенком в другую страну, младенца знакомят с новым асоциальным партнером одного из родителей, наркомания, ярость. В таких случаях взгляды на судьбу детей могут расходиться настолько, что судебное разбирательство неизбежно», — рассказала она.

При этом, продолжила адвокат, в тех же делах возможны и приятные, неожиданные сюрпризы. «Например, клиент, который вдруг свободно заявляет, что протащившая его через ад судебной системы партнерша — прекрасная мать. Или клиентка, которая отдала бывшему свою машину, чтобы он мог продолжать проводить время с детьми», — вспомнила Во.

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Александра Лисица
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