Семейный адвокат назвала самую грустную часть развода

Адвокат Во: самая грустная часть бракоразводного процесса связана с судьбой детей

Семейный адвокат Мали Во назвала самую грустную часть бракоразводного процесса. Ее колонку опубликовало издание The Guardian.

По словам Мали Во, самой грустной частью в ведении дел о разводе она считает решение вопросов, связанных с судьбой детей. «Тут препирательства становятся масштабнее, страшнее: насилие в семье, обвинения в абьюзе, кто-то хочет уехать с ребенком в другую страну, младенца знакомят с новым асоциальным партнером одного из родителей, наркомания, ярость. В таких случаях взгляды на судьбу детей могут расходиться настолько, что судебное разбирательство неизбежно», — рассказала она.

При этом, продолжила адвокат, в тех же делах возможны и приятные, неожиданные сюрпризы. «Например, клиент, который вдруг свободно заявляет, что протащившая его через ад судебной системы партнерша — прекрасная мать. Или клиентка, которая отдала бывшему свою машину, чтобы он мог продолжать проводить время с детьми», — вспомнила Во.

Ранее известная британская телеведущая Кирсти Галлахер призналась, что развод с регбистом Полом Сэмпсоном довел ее до нервного срыва. Во время бракоразводного процесса Галлахер много работала, участвовала в шоу «Танцы со звездами» и заботилась о маленьких сыновьях, забывая о себе.