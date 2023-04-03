В Сургуте открылся новый кампус «Школы 21»

Сбер и правительство ХМАО — Югры открыли в Сургуте школу программирования — «Школу 21»

Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры открыли в Сургуте школу программирования — «Школу 21». Новый кампус — первый в Уральском федеральном округе — станет точкой притяжения для всех желающих получить востребованное образование в сфере ИТ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

В Ханты-Мансийском автономном округе высокий спрос на цифровые кадры, поэтому «Школа 21» поможет правительству Югры предоставить жителям региона возможность бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере, а также в целом повысить уровень цифровизации региона.

«Я хочу поздравить всех участников с тем, что вы стали частью большого комьюнити школы. Сегодня, по оценкам экспертов, ʺШкола 21ʺ не имеет равных по уровню технологичности, широте охвата специальностей и возможностям выбора будущей профессии, связанной с ИТ. Методика обучения, основанная на практических занятиях и принципе "равный равному", абсолютно уникальная. После окончания школы выпускники сразу же становятся высококвалифицированными специалистами, за которыми в очередь выстраиваются ведущие российские компании. ʺШкола 21ʺ в Сургуте поставила рекорд по скорости запуска с момента принятия решения и до открытия дверей. Я благодарю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Владимировну Комарову, которая очень быстро приняла решение о создании ʺШколы 21ʺ в Югре, и еще быстрее этот проект был реализован командой региона на самом высоком уровне», — отметил Герман Греф.

На первую волну обучения в Сургуте было подано более 3000 заявок из 33 городов России, среди них: Нефтеюганск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск, Челябинск и другие. Средний возраст абитуриентов — от 20 до 35 лет, заметно высокий процент женщин — 35 процентов. Около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы этой весной, один из них уже завершен, а второй стартует 3 апреля.

«Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на ИТ-специалистов, будет расти очень быстро. Поэтому замечательно, что появляются новые формы получения образования. ʺШкола 21ʺ уже успешно работает в нескольких российских городах и имеет очень большие перспективы. Ребята получают новые знания, развиваются, и чем больше создается возможностей для профессионального совершенствования, тем лучше», — заявил Максим Орешкин.

Новый кампус «Школы 21» площадью больше трех тысяч квадратных метров предоставляет 190 рабочих мест, более 750 участников смогут здесь обучаться. Здание школы оснащено современным оборудованием, с удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Проект реализуется в рамках соглашений между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Сбербанком и «Школой 21», предусматривающими создание в Сургуте Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий.

«Перед принятием решения об открытии "Школы 21" в регионе проведен опрос потенциальных работодателей будущих выпускников школы. Среди них — компании нефтегазового, энергетического и финансового секторов, бюджетные учреждения. По результатам исследования мы подтвердили, что запрос на IT- специалистов очень высок. Получая специалистов мирового уровня, мы работаем на цифровую трансформацию региона», — рассказала Наталья Комарова.

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который дает возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика — «равный равному» (без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами), — что способствует активному развитию не только цифровых, но и мягких навыков. На данный момент в трех кампусах «Школы 21» по стране учится более 4100 человек из 70 регионов России. Более 1800 из них уже успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах России. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50 процентов человек участие в проекте — это первый опыт программирования.

Обучение проходит на собственной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развиваемым контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте https://21-school.ru/.

