В музее во Владикавказе представят личные вещи Вахтангова

Личные вещи режиссера Вахтангова представят в музее во Владикавказе

Личные вещи театрального режиссера Евгения Вахтангова войдут в экспозицию музея во Владикавказе, который откроют в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в коллекции Дома Вахтангова в том числе будут представлены фотографии, которые ранее нигде не экспонировались.

«Мы восстанавливаем исторические интерьеры того времени, наполняем их антикварной мебелью того времени и делаем историческую реконструкцию того, как выглядели зажиточные дома в XVIII — конце XIX века. Но это не просто историческая реконструкция. Мы из Москвы привозим много артефактов, которые сделают постоянную экспозицию», — рассказал директор московского Театра Вахтангова Кирилл Крок.

Он также сообщил, что праправнучка режиссера передала в театр мундштук, который всю жизнь использовал Вахтангов. Кроме того, при работах в доме была обнаружена старая дверь, которая также займет свое место в экспозиции. «Смеем утверждать, что эта дверь помнит прикосновения рук Вахтангова», – отметил он.