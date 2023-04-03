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20:03, 3 апреля 2023Моя страна

В музее во Владикавказе представят личные вещи Вахтангова

Личные вещи режиссера Вахтангова представят в музее во Владикавказе

Фото: ТАСС

Личные вещи театрального режиссера Евгения Вахтангова войдут в экспозицию музея во Владикавказе, который откроют в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в коллекции Дома Вахтангова в том числе будут представлены фотографии, которые ранее нигде не экспонировались.

«Мы восстанавливаем исторические интерьеры того времени, наполняем их антикварной мебелью того времени и делаем историческую реконструкцию того, как выглядели зажиточные дома в XVIII — конце XIX века. Но это не просто историческая реконструкция. Мы из Москвы привозим много артефактов, которые сделают постоянную экспозицию», — рассказал директор московского Театра Вахтангова Кирилл Крок.

Он также сообщил, что праправнучка режиссера передала в театр мундштук, который всю жизнь использовал Вахтангов. Кроме того, при работах в доме была обнаружена старая дверь, которая также займет свое место в экспозиции. «Смеем утверждать, что эта дверь помнит прикосновения рук Вахтангова», – отметил он.

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Варвара Кошечкина
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