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21:02, 3 апреля 2023Силовые структуры

Военкор Татарский назвал вручившую ему статуэтку Трепову другим именем

Военкор Татарский назвал вручившую ему статуэтку со взрывчаткой Дарью Трепову Настей

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) назвал Дарью Трепову, вручившую ему статуэтки, начиненную взрывчаткой, другим именем — Настей. Кадры из кафе в Санкт-Петербурге, где произошел теракт, публикует Telegram-канал «112».

«Настя, иди сюда, садись сюда», — обращается к девушке военкор и предлагает сесть рядом с ним. Трепова соглашается и говорит, что стесняется. Спустя несколько минут в заведении раздается взрыв.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Варвара Кошечкина
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