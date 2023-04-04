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23:32, 4 апреля 2023Мир

Клинтон пожалел о своем предложении Украине отказаться от ядерного оружия

Билл Клинтон заявил, что жалеет о своем предложении Украине отказаться от ядерного оружия

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Об этом он заявил в интервью ирландскому телеканалу RTE.

Он отметил, что чувствует личную ответственность, поскольку заставил украинцев принять такое решение. «И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие», — сказал бывший американский лидер.

Клинтон предположил, что Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы у Украины были средства ядерного сдерживания. Он также назвал решение Москвы начать СВО «очень ошибочным» и выразил мнение, что США и Европа должны поддерживать Киев.

Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум, а также вернуть статус ядерного государства.

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Марина Совина
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