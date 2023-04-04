Росэнергоатом в нынешнем году займет треть мирового рынка кобальта-60

Доля Росэнергоатома на мировом рынке кобальта-60 в 2023 году достигнет 30 процентов

Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») производит более 20 процентов от мирового потребления кобальта-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов. Смоленская атомная станция в марте отгрузила первую партию кобальта-60, наработанного на реакторах РБМК (реактор большой мощности канальный). Учитывая отгрузки кобальта-60 с Ленинградской АЭС и начало отгрузок в мае 2023 года с Курской АЭС, ожидается, что Росэнергоатом уже в этом году достигнет 30-процентной доли мирового рынка кобальта-60.

Заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию Росэнергоатома Никита Константинов посетил Смоленскую атомную станцию с рабочим визитом. Под его председательством прошло совещание по реализации на реакторах РБМК программы увеличения объемов производства и расширения номенклатуры изотопов, наиболее востребованных на мировом рынке.

«Конструкторами, проектантами, изготовителями, монтажниками при самом непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. Благодаря этому, в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам», — отметил заместитель генерального директора – директор филиала Росэнергоатома — Смоленская АЭС Павел Лубенский.

Вторым не менее важным направлением использования мощностей энергетических канальных реакторов является наработка изотопов медицинского назначения. Ленинградская АЭС с 1997 года нарабатывает йод-125, йод-131, молибден-99. С этого года на Ленинградской АЭС в линейке новых перспективных продуктов появится лютеций-177.

В рамках визита обсудили вопросы обеспечения к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской АЭС. Отметили стратегическую важность реализации поставленных задач по отгрузкам медицинских изотопов для развития российской ядерной медицины.

В планах — наработка наиболее востребованных изотопов для производства радиофармпрепаратов: йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153. Участие в проекте Смоленской и Курской станций позволит кратно увеличить количество производимого сырья, а значит, при наличии достаточных производственных мощностей — количество жизненно необходимых препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС, позволит более чем в два раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома и обеспечить поставки на сооружаемый госкорпорацией "Росатом" в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины», — подчеркнул заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.

